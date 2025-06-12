12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Yayınlarında haksız kazanç sağladıkları ve kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı.

Tolunay Ören, Ferit Karakaya ve Kemal Can Parlak. Fotoğraflar: Instagram

Polis, bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarında ‘Key Drop’ adlı sitedeki oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etmişti.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan isimlerden 11’i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Gözaltındaki 12 internet ünlüsünün tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığı bilinen isimler şöyleydi:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden beşininse yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​