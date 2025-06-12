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Yaramazlara biraz batar!

12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Yayınlarında haksız kazanç sağladıkları ve kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı.

Tolunay Ören, Ferit Karakaya ve Kemal Can Parlak. Fotoğraflar: Instagram

Polis, bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarında ‘Key Drop’ adlı sitedeki oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etmişti.


Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan isimlerden 11’i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Gözaltındaki 12 internet ünlüsünün tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığı bilinen isimler şöyleydi:

  • Tolunay Ören
  • Eray Can Özkenar
  • Ferhat Can Dama
  • Kemal Can Parlak
  • Ömer Faruk Karataş
  • Mert Kancefer
  • Furkan Burak Bayrak
  • Duru Batır
  • Necati Akçay 
  • Ferit Karakaya

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden beşininse yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​

11 sosyal medya fenomeni gözaltında: Gerekçe kumar oynamaya teşvik

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