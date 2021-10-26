11 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

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Bilgin, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine son olarak eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemelerle yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 742’ye ulaşacak.“

Bakanın açıklaması şöyle devam etti: “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesiyle ayrıca protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında, hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında da yüzde 25 oranında artış yapıldı.”

Söz konusu ilaçlardan biri kanser ilacı, biri antidepresan, üçü immünosüpresant, üçü immunoglobulin, biri prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan, biri sezaryen sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç ve biri de sindirim sistemi ve metabolizma ilacı. Dokuzu ihtal ikisi yerli üretim.