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Yaramazlara biraz batar!

11 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

Sağanak beklenen iller:

  • Edirne
  • Denizli
  • Antalya
  • Karabük
  • Artvin
  • Kars
  • Ardahan
  • Ağrı
  • Iğdır
  • Van
  • Hakkari

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