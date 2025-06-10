11 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Edirne
- Denizli
- Antalya
- Karabük
- Artvin
- Kars
- Ardahan
- Ağrı
- Iğdır
- Van
- Hakkari
Yaramazlara biraz batar!
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles valisine hakaret edip kentte süren göçmenlere destek gösterilerindeki protestocular için “Tükürürlerse vururuz” dedi.
Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki aktivistler sınırdışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı’na bırakıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Kütahya’da Eskigediz Beldesi eski belediye başkanı Ekrem Taşkesdik evinde ölü bulundu.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu