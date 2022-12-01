100 yıllık bir parti imajını nasıl yeniler: Japon Komünist Partisi gençlere böyle seslenmiş

Yüz yıllık Japon Komünist Partisi, gençlere ve ‘komünizmi öcü belleyenelere’ ulaşmak için çektiği videoyla yenilenme çabasının altını çiziyor.

Sözleri Japonca’dan İngilizce’ye The Gaming Bird adlı hesap çevirmiş

Japon Komünist Partisi‘nin üç yıl önce çektiği video bugünlerde yeniden dolaşımda.

Güneş gözlüklü, trençkotlu, topluklu ayakkabılı anime karakter Koyō no Yōko soruyor:

“Hepiniz bizi biraz yanlış anladınız değil mi? Eski imajımız yüzünden değil mi?”

Sonra anlatmaya başlıyor:

“Biz komünist partiyiz! Siyaset sizinle! Biz komünist partiyiz! Gelecek sizinle! Biz oldukça iyi insanlarız ve düşüncelerimiz sağlamdır. Politikalarımız kesin ve tam olarak sunulmalıdır...”

Ve videonun devamında asgari ücretten fazla mesaiye, anaokulu fiyatlarından sağlık sigortası primlerine dar gelirlilerin ve emekçilerin sorunlarını ve hükümetten taleplerini dile getiriyor. “Emekli maaşlarını düşürmeyi bırakın, güvenebileceğimiz emekli maaşlarına ihtiyacımız var” diyor.

Bu arada yönetime gelirse kendi yapacaklarını da anlatmak istiyor ama 2 dakikalık bir animasyon videosu buna yetmeyeceği için izleyiciyi “Okinawa, Anayasa ve Nükleer santral konuları ile ilgili sorularınız için lütfen ana sayfaya bakınız” diyor.

Japon Komünist Partisi’nin söyledikleri, sosyalist ve sol partilerin söylediklerinden farklı değil:

“8 saat çalışırsan normal yaşayabileceğin bir toplum

Para derdi olmadan okuyup çocuk yetiştirebileceğiniz bir toplum

Sakin yaşayabilmeniz için sosyal güvenliğin cömert olduğu bir toplum.

Bugün olduğundan daha fazla umut besleyebileceğiniz bir toplum.”

Koyō no Yōko sözlerini şöyle bitiriyor:

“Biz komünist partiyiz! Vatandaşlarla birleşik cephe!

Biz komünist partiyiz! Hükümeti devireceğiz!

biz komünist partiyiz! Japonya’yı günümüze taşıyacağız!

Biz komünist partiyiz! Haydi geleceğe başlayalım!”