10 üniversite 438 akademisyen alacak

10 üniversite, farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 438 akademisyen alacak.
Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayınladı.
Buna göre akademisyen alacak üniversiteler şöyle:
- Amasya Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
- Bursa Teknik Üniversitesi: 18 öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi
- Galatasaray Üniversitesi: 11 öğretim üyesi
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Bir öğretim görevlisi
- Mardin Artuklu Üniversitesi: 41 öğretim üyesi
- İstanbul Atlas Üniversitesi: 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi, dört araştırma görevlisi
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 34 öğretim üyesi, beş araştırma görevlisi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 147 öğretim üyesi
- Yıldız Teknik Üniversitesi: 15 araştırma görevlisi
- Yozgat Bozok Üniversitesi: 67 öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alıyor.