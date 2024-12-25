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Yaramazlara biraz batar!

10 üniversite 438 akademisyen alacak

10 üniversite, farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 438 akademisyen alacak.

Fotoğraf: AA

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayınladı.


Buna göre akademisyen alacak üniversiteler şöyle:

  • Amasya Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
  • Bursa Teknik Üniversitesi: 18 öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi 
  • Galatasaray Üniversitesi: 11 öğretim üyesi
  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Bir öğretim görevlisi 
  • Mardin Artuklu Üniversitesi: 41 öğretim üyesi 
  • İstanbul Atlas Üniversitesi: 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi, dört araştırma görevlisi
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 34 öğretim üyesi, beş araştırma görevlisi 
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 147 öğretim üyesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi: 15 araştırma görevlisi
  • Yozgat Bozok Üniversitesi: 67 öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alıyor.

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