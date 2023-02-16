10 TKP’liye AFAD malzemesini çalma suçlamasıyla gözaltı

Türkiye Komünist Partisi (TK), 10 üyesinin ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) malzemelerini çaldığı’ suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

10 TKP üyesi gözaltına alındı. (TKP)

TKP’nin internet sitesindeki açıklama şöyle:

“Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından ‘AFAD malzemelerinin çalındığı’ iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı. Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.“

TKP de diğer siyasi parti ve STK’lar gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardımlaşma için bölgeye gönüllüler göndermişti.