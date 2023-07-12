10 saniyenin altındaki ‘dokunuşu’ cinsel taciz saymayan mahkemeye büyük tepki

İtalya’da bir cinsel taciz davasına bakan mahkeme, 10 saniyenin altında el yordamıyla dokunmanın suç teşkil etmediğine hükmetmesi büyük tepki topladı.

Camilla isimli bir kadın Instagram’da bu videoyu, “Elle taciz sadece 10 saniye sürdü” mesajıyla paylaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre bugün 18 yaşında olan Laura isimli öğrenci, Roma’daki bir lisede Nisan 2022’de yaşanan olayda, hademe Antonio Avola’nın pantolonunun ve iç çamaşırının içine elini sokarak kendisini taciz ettiğini iddia ediyordu. Laura, okulun merdivenlerinden çıkarken belinden inen pantolonunu çektiği sırada, pantolonunun ve iç çamaşırının içinde bir el hissettiğini anlattı.

5-10 saniye arası süren tacizin ardından Avola öğrenciye, “Aşkım şaka yapıyordum, biliyorsun” dedi.

Açılan davada ifade veren Avola da öğrenciye rızası dışında dokunduğunu kabul etti ancak elini külotunun içine sokmadığını savundu.

Saniye hesabı

Savcılık Avola hakkında 3,5 yıl hapis isterken mahkeme, ‘şehvet içerikli niyet’ tespit edilemediği gerekçesiyle eylemi cinsel şiddet olarak kabul etmedi.

Mahkeme heyeti bu karara, eylemin süresini ve ısrarlı olmamasını da gerekçe gösterdi. Mahkeme, bu eylemin ancak ‘hafif bir dokunuş’ sayılabileceğine, ‘şaka amaçlı’ yapıldığı iddiasının inandırıcı olduğuna hükmetti.

Bu karar, “10 saniyenin altındaysa taciz değil” gibi başlıklarla haberlere konu oldu. Aralarında siyasetçiler ve sanatçıların da yer aldığı geniş bir kesimden tepki çekti.

Merkez-soldaki Demokratik Parti’den Avrupa Parlamentosu üyesi Brando Benifei, “10 saniye size az gibi geliyorsa bu süre boyunca elinizi ateşe sokun bakalım” diye tepki gösterdi.

Etiket yayıldı

Tepkiler ve ‘kısa süreli elleme’ etiketi sosyal medyada hızla yayıldı, internette bir isyan dalgası başladı.

Ünlü isimlerin de dahil olduğu kullanıcılar ’10 saniye‘ başlıklı videolarla karara tepki gösterdi.

Sosyal medya akımına dönüşen bu videolarda, 10 saniye boyunca mahrem bölgelerine dokunan kullanıcılar bu sürenin çok da kısa olmadığı mesajı veriyor.

Taciz davasını açan öğrenci Laura da bugün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, çok sayıda dayanışma ve destek mesajı aldığını anlattı.

Öte yandan Laura, mahkeme kararının kendisini çok öfkelendirdiğini, bu gibi kararlar yüzünden tacize uğrayan başkalarının da şikayet etmekten çekinebileceğini belirtti ve savcılığın karara itiraz etmesini umduğunu söyledi.