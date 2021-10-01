10 bin metre yükseklikte doğum: Faslı yolcu THY uçuşunda bebeğini kucağına aldı

Türk Hava Yolları (THY)’nın İstanbul’dan ABD’nin Chicago şehrine yaptığı TK185 sefer sayılı uçuşunda Faslı bir yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi.

Fotoğraf: DHA

Pazartesi günkü uçuş sırasında, 10 bin metre yükseklikte, hamile olan Faslı yolcunun sancısı tuttu. Kabin ekibi uçağın arka tarafında hazırlık yaparken kaptan pilot anonsla uçakta doktor olup olmadığını sordu. Üç çocuğu ve eşiyle yolculuk yapan kadın, yolcular arasındaki beyin cerrahının gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla doğum yaptı.

Bebeğin kordonunu kabin amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi olduğu için uçak yoluna devam etti.

Doğumu anonsla duyurulan bebeğe, ‘Elmehdi’ adı kondu. Uçak Chicago’ya inene kadar kabin ekibi bebekle yakından ilgilendi. Ekip bebek ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uçağın Chicago’ya inişi sonrası anne ve bebeği kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

THY’nin ağustos ayında Dubai’den Britanya’nın Birmingham kentine yaptığı tahliye uçuşunda da Afgan bir yılcu bir kız çocuk dünyaya getirmişti.