Diken

Yaramazlara biraz batar!

10 bin metre yükseklikte doğum: Faslı yolcu THY uçuşunda bebeğini kucağına aldı

Türk Hava Yolları (THY)’nın İstanbul’dan ABD’nin Chicago şehrine yaptığı TK185 sefer sayılı uçuşunda Faslı bir yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi.

Fotoğraf: DHA

Pazartesi günkü uçuş sırasında, 10 bin metre yükseklikte, hamile olan Faslı yolcunun sancısı tuttu. Kabin ekibi uçağın arka tarafında hazırlık yaparken kaptan pilot anonsla uçakta doktor olup olmadığını sordu. Üç çocuğu ve eşiyle yolculuk yapan kadın, yolcular arasındaki beyin cerrahının gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla doğum yaptı.


Bebeğin kordonunu kabin amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi olduğu için uçak yoluna devam etti. 

Doğumu anonsla duyurulan bebeğe, ‘Elmehdi’ adı kondu. Uçak Chicago’ya inene kadar kabin ekibi bebekle yakından ilgilendi. Ekip bebek ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Uçağın Chicago’ya inişi sonrası anne ve bebeği kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

THY’nin ağustos ayında Dubai’den Britanya’nın Birmingham kentine yaptığı tahliye uçuşunda da Afgan bir yılcu bir kız çocuk dünyaya getirmişti. 

SON HABERLER

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.