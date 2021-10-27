1 milyon dolar değerinde balina kusmuğunu satmaya çalışan iki kişiye suçüstü

Hindistan’da polis, ‘amber’ (akamber) olarak da bilinen, parfüm endüstrisinde kullanılan sperm balinası kusmuğunu satmaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

Fotoğraf: Indian Express (temsili)

Tamil Nadu eyaletinde faaliyet gösteren kaçakçılık şebekesinin 1 milyon dolar (9,51 milyon lira) değerindeki 7 kiloluk balina kusmuğunu yabancılara satacağına dair ihbar alan polis çalışma başlattı.

Alıcı gibi davranan sivil polisler kaçakçılarla görüşmek için yanlarına gitti. Tuzağa düşen S. Nijamudeen (53) ve Zahir Hüseyin (52), cumartesi günü pazaarlık yaparken suçüstü yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konuldu.

İspermeçet balinası da denen sperm balinasının kusmuğu, yediği yiyeceklerin artıklarını sindirim sistemlerinin 2-10 gün içinde çalışarak arta kalan fazlalıkları ağızlarından kusarak çıkarmasıyla oluşuyor. Bu bol yağlı ve kolesterol içerikli kusmuğa ambergris denir. Parfüm üretenlerin vazgeçilmezlerinden olan madde bulunması zor olduğu için çok değerli.

ABD’de ve Hindistan’da kullanımı ve satışı yasak. Eski çağlardan beri kullanılan ve ‘yüzen altın’ diye de nitelendirilen balina kusmuğu birçok ülkede kaçak olarak da olsa kullanılıyor.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde haziran ayında da 19 kilo balına kusmuğuna el konulmuş, üç kişi tutuklanmıştı. Ağustos ayında ise beş kişinin satmaya çalıştığı 80 kilo balina kusmuğuna el konmuştu.