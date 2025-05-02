1 Mayıs'ta Taksim çağrısı yapan altı kişi tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapan altı kişi tutuklandı.
İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında 29-30 Nisan sabahları İstanbul’da gözaltına alınanlardan 84 kişiden 17’si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hekimliği’ne sevk edilmişti.
Hakimlik altı kişinin tutuklanmasına, 59 kişinin ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atma’ şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
‘Taksim’e çağrı’ videosu: Dört kişiye adli kontrol
Aynı soruşturmada ‘1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nin 29 Nisan’daki basın toplantısında Taksim Meydanı’na çağrı yapması nedeniyle gözaltına alınan dört sendikacı da yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.