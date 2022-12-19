1 Mayıs Marşı’nın bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti

1 Mayıs Marşı bestesiyle tanınan müzisyen ve akademisyen Sarper Özsan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ANKA

Medyascope’un aktardığına göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi Özsan, tedavi gördüğü Ankara’daki bir bakım evinde hayatını kaybetti.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Özsan’ın hayatını kaybetmesini ilişkin şunları kaydetti: “1974 yılında ‘Ana’ adlı oyunumuza yapmış olduğu oyun müziği ve akabinde tiyatromuz tarafından Türkiye işçi sınıfına armağan edilen 1 Mayıs marşının bestecisi olan değerli Sarper Özsan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

1974 yılında "Ana" adlı oyunumuza yapmış olduğu oyun müziği ve akabinde tiyatromuz tarafından Türkiye işçi sınıfına armağan edilen 1 Mayıs marşının bestecisi olan değerli Sarper Özsan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.#SarperÖzsan pic.twitter.com/iX8jq8C73P — Ankara Sanat Tiyatrosu (@ASTkurumsal) December 19, 2022

1944’te Bandırma’da doğan Sarper Özsan, 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun oldu.

1970’te TRT’de çalışmaya başladı, 1971’de tutuklanıp 20 ay hapiste kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1987’de TRT’ye geri döndü.

Özsan, 1 Mayıs Marşı bestesiyle tanınıyordu. 1974’te Ankara Sanat Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in ‘Ana’ oyununu sahneye koymak için hazırlıklara başlamış ve oyun müzikleri Özsan’dan istenmişti.

Marş, bu oyun için bestelenmiş ve Türkiye’deki 1 Mayıs kutlamalarının simge marşı olmuştu.

1 Mayıs Marşı’nın sözleri şöyle:

“Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayıs 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından

Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 Mayıs 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Vermeyin insana izin, kanması ve susması için

Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin

Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler

1 Mayıs 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor

Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor

Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Gün gelir gün gelir, zorbalar kalmaz gider

Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider.”