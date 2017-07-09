Yönetmen Çağan Irmak sordu: Yoksa siz hala terörist ilan etmediklerimizden misiniz?

Yönetmen Çağan Irmak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı terörist ilan etmesi üzerine yakın geçmişte aynı ithama maruz kalanları hatırlattı.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

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‘Gözünün üstünde kaşın var diyen terörist’

Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyenlerin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanların da ‘terörist’ ilan edildiğine dikkat çeken Irmak, “Hayır diyen terörist, yürüyen terörist, gözünün üstünde kaşın var diyen terörist. Yoksa siz hala terörist ilan etmediklerimizden misiniz?” diye sordu.