Yılın ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre yılın ilk beş ayında en az 737 işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İSİG’e göre mayıs ayında 156 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok ölüm, 30 can kaybıyla İstanbul’da kayda geçti.

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İşçilerin yüzde 19’u Covid-19 nedeniyle, yüzde 19’u servis kazasında, yüzde 16’sı da ezilme-göçük sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerin 150’si erkek, altısı kadındı. Ayrıca işçilerin arasında altı çocuk, 14 de mülteci/göçmen vardı.

Beş ayda 737 ölüm

Ocakta en az 114, şubatta en az 133, martta en az 113, nisanda en az 221, mayısta da en az 156 işçinin hayatını kaybetmesiyle, 2020’nin ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 737 işç hayatını kaybetti. Geçen yılın ilk beş ayında 719 işçi ölmüştü.