Yasaklar sökmedi: ODTÜ’de yüzlerce öğrenci Onur Yürüyüşü’ne katıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yüzlerce öğrenci, yasaklanmak istenen 8’inci Onur Yürüyüşü’ne katıldı.

Kaos GL’nin haberine göre ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın ‘Bütün Yasakları Yasakla’ sloganıyla düzenlediği eylem öncesi yerleşkedeki binalara gökkuşağı bayrakları asıldı.

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Eyleme katılan öğrenciler ‘Nerdesin aşkım’, ‘Nefrete inat yaşayasın hayat’, ‘Eşcinseller susmayacak’, ‘Transfobiye hayır’, ‘Faşizme karşı bacak omuza’ ve ‘Homofobik rektör istemiyoruz’ sloganlarını attı.

Eylemde rtim grubu eşliğinde Emel Müftüoğlu’nun ‘Hovarda’ şarkısı söylendi. Ayrıca ‘Onur Zinciri’ de oluşturuldu.

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Yerleşkedeki yürüyüşüm önü bir ara polis ve TOMA tarafından kesildi ancak yürüyüş sürdü.