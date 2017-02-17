Yargıtay, Ali İsmail davasındaki kararı esastan bozdu: Copla vuran polise hapis istemi

Yargıtay, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a copla vurduğu halde beraat eden polis Hüseyin Engin’e ‘kasten yaralama’ suçundan, Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüren sivillerden Ebubekir Harlar’a ise ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, daha önce usul yönünden kararı bozan Yargıtay, bu kez esastan bozma kararı verdi.

Yargıtay, beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’e ‘kamu görevlisinin sahibi olduğu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis verilmesini istedi. Engin, Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’taki otelin kameralarını kapattırdığı için ceza almış ve aynı sokakta, bir başka gencin dövülmesine karıştığı için de yargılanmıştı.

Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüren sivillerden Ebubekir Harlar hakkında itirafta bulunduğu için ‘cezada yardım’ indirimi yapan mahkemenin kararını bozan Yargıtay, Harlar hakkında ‘kasten yaralama sonucu ölümüne neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

Saldoğan’ın tahliye talebine ret

Korkmaz’ı döverek öldürdükleri için iki polise ve dört sivile verilen cezayı onaylayan Yargıtay, tutuklu bulunan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ı tahliye talebini reddetti.

İki kez ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 10 yıl 10 ay ceza alan Saldoğan’ın darbe girişiminin ardından iki yıla çıkarılan denetimli serbestlikle tahliye olma ihtimali doğmuştu.