Washington Post, Türkiye’yi 2017’de darbe ihtimali olan ülkeler arasında saydı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 2017’de Türkiye’de de darbe ihtimalinin olduğunu yazdı.

Gazetede Michael D. Ward ve Andreas Beger imzasıyla yer alan haberde ülkelerdeki yönetim değişikliklerine yönelik öngörüde bulunmayı sağlayan araçlarla bir araştırma yapıldığı belirtildi. Araştırma verilerine göre 161 ülke için darbe olma ihtimaline ilişkin bir harita hazırlandı.

‘Beş darbe olacak, üçü başarılı, ikisi başarısız olacak’

Haritanın ülkelerin geçmişlerinde olan darbe ve darbe girişimlerinin yanısıra ülkelerin kişi başına düşen milli geliri gibi farklı veriler kullanılarak oluşturulduğu kaydedildi.

Haberde Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden sıklıkla söz edilirken, dünya genelinde 2017’de beş darbe girişiminin beklendiği, bunlardan üçünün başarılı, ikisinin de başarısız olacağı yorumuna yer verildi.

2001’den bu yana darbelerin sayısındaki azalmaya dikkat çekilen haberde, “Darbe girişimlerindeki tedrici düşüşün sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının bununla ilgisi olabilir” dendi.

‘Türkiye’de başarı ihtimali yüzde 40’

Konuyla ilgili hazırlanan haritada 2017’de Türkiye’nin yanısıra Tayland, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad’da darbe ihtimalinin diğer ülkelerden daha fazla olduğu belirtildi.

Türkiye, darbe ihtimali olan 5’inci ülke olurken, bunun başarılı olma oranı yüzde 40, başarısız olma oranı da yüzde 60 olarak tahmin edildi.