Venedik Komisyonu: Türkiye tek adamın önüne geçecek mekanizmalardan yoksun

Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, Türkiye’nin tek adam rejimine sürüklendiğini, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun olduğunu belirtti.

Deutsche Welle’nin Alman Süddeutsche Zeitung’dan aktardığına göre raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yöneteceği ve OHAL’i istediği gibi uzatabileceğine dikkat çekilirken, halihazırda zayıflayan yargının ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla birlikte bağımsızlığını tamamen yitireceği kaydedildi.

‘Demokratik çerçevenin oluşması engelleniyor’

Türkiye’de hedeflenen reformların OHAL ortamında yapılacak olmasını eleştiren Venedik Komisyonu, raporun sonuç bölümünde “Siyasi özgürlüklerin yoğun bir biçimde sınırlandırılmış olması, anayasa referandumu için gerekli olan demokratik çerçevenin oluşmasını kesinlikle engelliyor” ifadelerini kullandı.

Raporda Türkiye’nin bu gidişatın önüne geçecek olan mekanizmalardan yoksun olduğu tespitine de yer verildi.

‘Referandum OHAL bitene kadar ertelenmeli’

Avrupa, ilan edildiği tarihten bu yana Türkiye’deki OHAL uygulamalarını sıklıkla eleştiriyor ve Türkiye’nin Avrupa değerlerinden hızla uzaklaştığı tespitini dile getiriyordu.

Venedik Komisyonu, anayasa değişikliği referandumunun OHAL kaldırılana kadar ertelenmesini ya da siyasi özgürlüklerin azaltılmasına son verilmesini talep etti.