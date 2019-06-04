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Yaramazlara biraz batar!

Vaazında ‘keşke savaşı kaybetseydik’ dediği iddia edilen imama soruşturma

Gaziantep’te bayram namazı vaazında ‘Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik’ dediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camii’nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” dediğini iddia etti.

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Olayın sosyal medyada tepki toplaması üzerine Gaziantep Valiliği, Twitter’dan imam hakkında soruşturma başlattığını açıkladı: “İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi’nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır.”

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