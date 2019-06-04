Vaazında ‘keşke savaşı kaybetseydik’ dediği iddia edilen imama soruşturma

Gaziantep’te bayram namazı vaazında ‘Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik’ dediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı.
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camii’nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” dediğini iddia etti.
Olayın sosyal medyada tepki toplaması üzerine Gaziantep Valiliği, Twitter’dan imam hakkında soruşturma başlattığını açıkladı: “İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi’nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır.”