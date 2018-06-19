‘Uyuşturucu’dan 10 yıl istenen ‘Ezhel’ ilk duruşmada beraat etti

Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.
İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma’ suçlamalarıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu.
Rapçi hakkında ‘uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.
İlk duruşmada beraat
İpekçioğlu, bugün yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı.
Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada mahkeme heyeti, rapçinin beraatine karar verdi.