Uluslararası Yargıçlar Birliği ‘dehşet içinde’: Türkiye’de hukukun üstünlüğü sona yaklaştı

Uluslararası Yargıçlar Birliği bir ‘çağrı’ yayınlayarak Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sonuna gelindiğini belirtti.

Uluslararası Yargıçlar Birliği Başkanı Christophe Régnard’ın kaleme aldığı açıklamada, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2014 yılından bu yana ‘tamamıyla’ hükümetin hakimiyetinde olduğu, darbe girişimi sonrasında ise hükümetin ‘çok önceden hazırladığı listeler doğrultusunda’ bireysel dava açma hakkı tanımaksızın usule aykırı bir şekilde yargıçları ihraç ettiği ifade edildi.

Régnard, darbe girişiminden bu yana tüm hakimlerin yüzde 24.4’ünün ve tüm savcıların yüzde 24.3’ünün ihraç edildiğini ve çoğunun tutuklu olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu yazgı, örneğin eskiden beri görevi başında olan ya da yakın dönemde yeterli tecrübesi olmaksızın atanan hakim ve savcıları da tehdit etmektedir. Bu durumdaki bir yargının bağımsız olarak tanımlanması çok şüphelidir.”

‘Dehşete düştük’

Uluslararası Yargıçlar Birliği başkanı, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun Türkiye’deki anayasa değişiklik tekliflerine ilişkin analizini görünce ‘dehşete düştüklerini’ ifade etti. Régnard komisyonun ‘başkanlık sistemi’ne geçilmesinin ardından devletin ciddi şekilde yargısal denetime ihtiyacını olacağı ve bu değişikliklerin ‘zaten yürütmenin üzerindeki mevcut yetersiz yargısal denetimin daha da zayıflayacağı’ yönündeki uyarılarını dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan, açıklamasının sonunda Türkiye ve Avrupa’nın diğer yerlerinde yaşayan ‘iyi niyetli insanlar’a Türkiye’de yargı bağımsızlığının sağlanmasına katkıda bulunmaları için çağrı yaptı.