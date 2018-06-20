Twitter’da ‘Zeytin Dalı’ paylaşımları: Çevirmene ‘terör propagandası’ndan dava

Twitter’da ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nı çevirileriyle tanınan çevirmen Sebla Küçük’e, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili İngilizce kaynaklardan çevirdiği paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle dava açıldı.

Küçük, geçen Aralık ayında New York’ta görülen eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın yargılandığı ve 32 ay hapis cezası aldığı davayı takip eden ABD’li gazetecilerin Twitter paylaşımlarını Türkçeye çevirmişti. İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın da tanık olarak yer aldığı dava onbinlerce kişi tarafından takip edilmişti.

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Küçük’e, bu yılın başında TSK’nın Afrin’de YPG’ye karşı düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili paylaşımları nedeniyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede Küçük’ün yabancı haber ajanslarından ve gazetecilerden çevirdiği üç paylaşım dava gerekçesi olarak gösterildi.

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Küçük, paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmakla suçlanıyor. TCK’ya göre bu tür suçlara bir ila beş yıl hapis cezası öngörülüyor.

Küçük, dava konusu paylaşımların bire bir çeviriler olduğunu belirterek, “Tweetlerden ikisinde PKK veya YPG geçmiyor bile. Suriye’de hükümete destek veren Ulusal Savunma Güçleri geçiyor. Bunlardan biri Reuters haberinin, diğeri de bir gazetecinin paylaşımının çevirileri. Üçüncü paylaşımda PKK adı geçiyor ancak o da Reuters haber ajansının son dakika metni” dedi.

Küçük, Hakan Atilla davasındaki paylaşımlarının polis soruşturması dosyasında yer aldığını ancak iddianamede bulunmadığına dikkat çekerek, “Belli ki Atilla davasındaki paylaşımlarımdan rahatsız olmuşlar ama orada bir şey bulamamışlar ve bu paylaşımlarıma zorlama gerekçelerle dava açmışlar” dedi.

Küçük’ün ilk duruşması 22 Kasım’da görülecek.