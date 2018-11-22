Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter paylaşımları nedeniyle yargılanan çevirmen Sebla Küçük beraat etti

‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili İngilizce kaynaklardan çevirdiği paylaşımları nedeniyle dava açılan çevirmen Sebla Küçük, yargılandığı davada beraat etti.

Küçük’e, bu yılın başında TSK’nın Afrin’de YPG’ye karşı düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili paylaşımları nedeniyle İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Reklam

İddianamede, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı öne sürülen Küçük’ün yabancı haber ajanslarından ve gazetecilerden çevirdiği üç paylaşım dava gerekçesi olarak gösterilmişti.

Küçük, aynı zamanda, ABD’de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın 32 ay hapis cezası aldığı davayı takip eden ABD’li gazetecilerin Twitter paylaşımlarını da Türkçeye çevirmişti.

Reklam

Twitter’da ‘Zeytin Dalı’ paylaşımları: Çevirmene ‘terör propagandası’ndan dava

SON HABERLER

Üç işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde üç madencinin hayatını kaybettiği kömür madeni ocağının sahibi tutuklandı.   Dün sabaha karşı yaşanan patlamanın ardından göçük meydana gelen Kilimli’deki kömür madeninin sahibi İsmail K. öğleden sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edil İsmail K. sabaha karşı ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. İsmail K.’nın patlamanın meydana […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...