Twitter paylaşımları nedeniyle yargılanan çevirmen Sebla Küçük beraat etti

‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili İngilizce kaynaklardan çevirdiği paylaşımları nedeniyle dava açılan çevirmen Sebla Küçük, yargılandığı davada beraat etti.

Küçük’e, bu yılın başında TSK’nın Afrin’de YPG’ye karşı düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili paylaşımları nedeniyle İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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İddianamede, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı öne sürülen Küçük’ün yabancı haber ajanslarından ve gazetecilerden çevirdiği üç paylaşım dava gerekçesi olarak gösterilmişti.

Küçük, aynı zamanda, ABD’de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın 32 ay hapis cezası aldığı davayı takip eden ABD’li gazetecilerin Twitter paylaşımlarını da Türkçeye çevirmişti.