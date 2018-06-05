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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu rapçi Ezhel’in ‘uyuşturucuya özendirme’den 10 yıla kadar hapsi istendi

 

‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Facebook

İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma’ suçlamalarıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu.

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Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu’nun sosyal medyada ‘uyuşturucu ve veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirecek şekilde paylaşımlar’ yaptığı savunuldu. Bu durumun şüphelinin beyanıyla da sabit olduğu öne sürüldü.

İddianamede İpekçioğlu’nun kullandığı ‘Ezhel06’ isimli Instagram hesabında hint keneviriyle çekilmiş fotoğrafının olduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği ve şarkı sözü olarak “Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler” sözünü yazdığı aktarıldı.

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Bu nedenlerle İpekçioğlu hakkında ‘uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden 10  bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

İpekçioğlu, Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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