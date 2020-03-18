TÜRSAB başkanı: ‘Corona’ yüzünden turizmde kartlar yeniden dağılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışı rezervasyonlarda kayıpların yüzde 40’a vardığını, ‘önümüzdeki dönemde sektörde kartların yeniden dağılacağını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bağlıkaya’nın TÜRSAB TV’deki açıklamalarına göre salgın nedeniyle turizmde rezervasyon iptalleri ardı ardına gelirken, yeni rezervasyon kaydedilmiyor. Kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında alınmış tüm ön rezervasyonlar iptal.

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‘‘Her şey dahil’ model değişebilir’

Fotoğraf: DHA

Bağlıkaya’nın ‘corona’ salgınının Türk turizm sektörüne etkileri ve sektörün beklentilerine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

*Türkiye’ye seyahate gelmek isteyenlere ‘rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, ileri bir tarihe öteleyin’ yönünde telkinlerde bulunuyoruz, ancak yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok.

*Yurt dışı rezervasyonlarında kayıplar yüzde 35-40’a ulaştı, önümüzdeki dönemde sektörde kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek gibi görünüyor.

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*Uçak seferleri iptal olduğundan yabancı turistin gelmesi mümkün değil, iç turizmde vatandaşa ‘tatilini iptal etme, ertele’ çağrısı yapıyoruz.

*Yurt içinde de seyahat acenteleri çok zor durumda.

*Rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acenteleri ama acente parayı alıp cebine koymuyor, otel, uçak ve diğer servis hizmetleri ödeniyor, para adreslere dağıtılmış durumda, seyahat acentesi parayı ödemiyor gibi görünüyor ama para nasıl ödenecek?

*Turizm İstişare Kurulu olarak istihdam, likidite akışı ve kamuya olan yükümlülüklerin ertelenmesi gibi başlıkları ilgili bakanlıklara ilettik, konaklama vergisinin ertelenmesi ve sektörde toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerek.

*Küçük işletmelerimiz için belli bir rakama kadar teminatsız kredi talebimiz oldu, bizim beklediğimiz şey, turizm segmentiyle ilgili ekonomik önlemlerin alınması.

*Turizm İstişare Kurulu ile birlikte corona virüsü salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalışıyoruz.

*Bu kapsamda yerli turist için uygun fiyatlı tatil paketleri üzerinde çalışıyoruz.

*Hava yollarının belli destinasyonlara, otellerinse belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceği, acentelerin de bunu paket haline getirerek minimum giderleri kadar bir masraf üstüne ekleyerek satma konusunda çalışmamız var.

*Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor, açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği de belirsiz, salgın devam ederse ‘her şey dahil’ model değişebilir.