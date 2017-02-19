Trump’a göre medya, hem problemin hem de yozlaşmış sistemin büyük bir parçası

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana medyaya yönelik en büyük eleştirisini getirdi: “Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası.”

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD’nin Florida eyaletinde ‘Amerika için kampanya mitingi’ isimli etkinlikte söz alan Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kâr kalmasına müsaade etmeyeceğim” diye konuştu.

“Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” diyen ABD’nin 45’inci başkanı, “Bu yalancı medya, birbiri ardına yalan haber yapıyor. Varmış gibi göstermelerine rağmen kaynakları yok. Çoğunu uyduruyorlar” dedi.

Medyanın hiçbir kaynağı olmadan haberleri ‘birbiri ardına’ yayınladığını öne süren Trump, “Kaynakları olduğunu söylüyorlar ama birçoğunda kaynak yok. Onları deşifre etmeye devam edeceğiz. Kazanacağız! Kazanacağız! Kazanacağız” yorumunda bulundu.