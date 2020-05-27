Trump ve Twitter arasında ‘dezenformasyon’ tartışması: Seçimlere müdahale etmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere ‘bilgiyi doğrula’ etiketi ekleyen Twitter’ı, ‘ifade özgürlüğünü kısıtlamak’ ve ‘2020 seçimlerine müdahale etmekle’ suçladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alan habere göre Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği ‘bilgiyi doğrulama’ etiketini, Trump’ın Kaliforniya eyaletindeki ‘uzaktan oylama’ konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

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Trump söz konusu Twitter paylaşımında, “Kaliforniya’daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını” iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği ‘bilgiyi doğrula’ etiketinde kullanıcılara “Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın” uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım’daki seçimlere işaret ederek “Şimdi de 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon’un Washington Post’una dayandırarak yalanlıyor” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca “Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem” dedi.

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Twitter’dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Amerikan basınına açıklamasında, “Trump’ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete ‘bilgiyi doğrulama’ etiketi ekledik” dedi.

Trump’ın başkanlık kampanyası danışmanı Brad Parscale ise yazılı açıklamasında, Twitter’ın bu adımını kınayarak Twitter’ın ‘yalancı basın’ ile iş birliği yaptığını savunmuştu.