Tayfun Atay: Filiz Aker, ‘şöhret’i yeniden yakaladı!..

Filiz Aker 1963 doğumlu. Hülya Avşar kuşağından…

“Meşhuriyet Çağı”mızın eleği, o kuşaktan bir (belki birkaç) tane “Hülya” çıkarıp starlaştırırken binlerce “Hülya”yı eledi, yok etti.

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Filiz Aker, o “binlerce”den biri…

Yıldız olma ümidiyle manken olarak başlayan serüveninde sinema filmleri yaptı. Dönemin tanınmış ve güçlü erkekleriyle ilişkisi oldu. Zengin yabancı bir erkekle evlendi. Nihayet kendisinden 10 yaş kadar küçük Vatan Şaşmaz’a tutkuyla bağlanıp hayaller kurmaya devam etti.

Sonrası hüsran! Hem bir “ünlü” olarak unutuldu, hem de yetmezmiş gibi çok büyük paraları belli ki büyük bir zaafla bağlandığı genç bir adam uğrunda heba etti.

Bir başka yeğeni Dilek Bayer, tam da bu bağlamda dikkate alınması gereken bir şey söylemiş, bakın:

“Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. (…) Öyle bir şey yapacağım ki herkes bizi konuşacak demişti.”

İşte şimdi herkes onu konuşuyor!

Filiz Aker, “şöhret”i yeniden yakaladı!..

***Evet, “Meşhuriyet Çağı”ndayız ve bu çağda her canlı şöhreti tadacaktır!

Ölüm de şöhretin “mütemmim cüzü” olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır!..

Tayfun Atay’ın yazısı