Suruç’ta öldürülen kardeşlerin kuzeni: 25 yıllık esnafı, PKK’lı göstermeye çalışıyorlar

Suruç’ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın kuzeni Ahmet Yetkin, iki akrabasının da hastanede silah ve oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söyledi.

Yetkin, “25 yıllık esnaf olan akrabalarımı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar. Madem PKK’lıydılar, devlet bunca yıldır onları neden yakalamadı?” dedi.

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AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

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Hayatını kaybeden Celal ve Adil Şenyaşar’ın cenazeleri Antep Asri Mezarlığı morgunda bekletiliyor. Otopsi işlemleri biten kardeşlerin cenazeleri konvoy eşliğinde memleketleri Suruç’a götürülerek toprağa verilecek.

Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşan Şenyaşar kardeşlerin kuzeni Ahmet Yetkin, AKP’li aday Yıldız ve beraberindekilerin iki kardeşin işyerine girerek “Ya AKP’ye oy verirsiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız” diyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.

AKP’lilerin kışkırtmasıyla tartışma çıktığını aktaran Yetkin, sözlerine şöyle devam etti: “Üç kardeşe işyerinde, hastanede ise baba ve bir kardeşe daha saldırdılar. Toplamda altı kişiyi bıçak, yangın tüpü ve silahlarla infaz etmeye çalıştılar. İki kişi şu an da hayatını kaybetti. Diğer dört kişiden birisinin durumu çok ağır. Babanın kafasında mermiler var. Baba hastaneye sağ salim bir şekilde gidiyor. İlk önce hastanede darp ediliyor. Sedyenin üzerine alındıktan sonra doktorların ve polislerin gözü önünde ilk önce yangın tüpüyle başına vuruyorlar. Sonrada kafasına sıkıyorlar.”

Anne: Suruç’ta devlet, polis yok

Ana akım medyada çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu belirten Yetkin, akrabalarının PKK’lı gibi gösterilmeye çalışılmasından yakındı: “Olayı akrabalarımızın çıkarttığını söyleyerek yalan söylüyorlar. Yakınlarımız uzun namlulu silahlarla AKP’lilere saldırmış yazıyorlar. Uzun namlulu silahlar yakınlarımızda değil AKP’lilerdeydi. Yakınlarımız 25 yıldır Suruç’ta esnaflık yapıyor. Akrabalarım PKK’liyse devlet onları nasıl yakalamıyor. 25 yıldır esnaf olan birisi nasıl PKK’li olabilir? Tamamen kendilerini temize çıkarmak için böyle iftira attılar. Tüm ana akım medya ve AKP’liler yalan söylüyor. Öldürülen biziz, mağdur biziz, asıl suçlu onlardır.”

Morg önünde bekleyen ve ağıt yakan anne Emine Şenyaşar’a ise sinir krizi geçirmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Oğullarının PKK’lı olmadığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer AKP’li yetkililerin kendilerine iftira attıklarını söyleyen anne Şenyaşar, “Suruç’ta devlet, polis yok. Bunu yapanlar insan değildir” dedi.