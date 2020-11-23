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Yaramazlara biraz batar!

Soylu erkeklere seslendi: Kendinize gelin; nerden çıktı bu kadın cinayeti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye’de bu yıl 22 Kasım itibarıyla 234 kadın cinayet işlendiğini belirterek erkeklere çıkıştı: “Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti?”

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısında konuşan Soylu şunları söyledi: “20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti.  Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin. Neyi tatmin ediyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır.”

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Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*2020’nin ilk altı ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90’ının kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıktı. Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum.

*2016’da 304, 2019’da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308’di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için bir bile fazla.

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*Biz neden bu rakamları yanlış verelim? Arttığı zaman “Arttı” diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz. Azalınca arkadaşlarımızı motive ediyoruz. Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak. Siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar?

*500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye’nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu. 6284 (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) çerçevesine giren bu konudaki tüm olayları anı anına takip edebilme kapasitesine sahibiz.

*Elektronik kelepçe uygulamasını İçişleri Bakanlığı kendi bünyesine aldı. Yeni yerleşkede yaklaşık 1000 kapasiteli, 400’ü ocak ayında devreye girecek, elektronik kelepçe izleme merkezinden bu süreç takip edilecektir.

*Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirin diye yalvarıyoruz.

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