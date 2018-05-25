Sosyal medyadaki ‘Halkbank’a 49 milyar dolar ceza’ paylaşımlarına soruşturma

İstanbul başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Halkbank’ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD’de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından da banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar bulunmadığı, ABD’nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından Halk Bankası A.Ş.’ye herhangi bir ceza bildirilimde bulunulmadığı belirtilmiştir” denildi.

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Bankacılık sektörü tedirgin

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmişti. Ceza davasına ilişkin karar duruşması 16 Mayıs’ta görülmüştü.

Türkiye bankacılık sektörü de uzun süredir ABD’deki davaya bağlı Halkbank’a gelme olasılığı olan cezanın yarattığı belirsizlikten dolayı tedirgin.

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Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası kesmiş olması, Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yaratmıştı.

Halkbank geçen aylarda ABD’li bir hukuk firmasıyla anlaşarak ABD’li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti.

Son olarak, sosyal medyada Halkbank’ın 49 milyar dolar ceza aldığı iddiasına dair paylaşımlar görülmüş, Halkbank yönetimiyse bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’se konuyla ilgili “Halkbank’a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber” demişti.

‘Güven ve itibarını sarsacak nitelikte’

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul başsavcılığının, sosyal medyada Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin ceza aldığı yönünde yanıltıcı paylaşımlar yapıldığına dair açıklamasında, “Türkiye’nin önemli kurumlarından biri olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin güven ve itibarını sarsacak nitelikte bu haber ve yorumların 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı 74. hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158 maddesi hükmü ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107. hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, ihbara konu tüm eşlemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yeraldı.