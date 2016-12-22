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Yaramazlara biraz batar!

‘Soğuk Savaş 2.0’: ABD tankları, Rus ‘tehdidine’ karşı Avrupa’ya dönüyor

 

ABD, Rusya’dan gelebilecek bir saldırıya karşı tanklarını bir kez daha Avrupa kıtasına konuşlandırmaya karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD ordusunun Avrupa’daki komutanlarından General Ben Hodges, Soğuk Savaş döneminden kalma depolama tesislerini yeniden devreye sokacaklarını ve Eski Kıta’ya zırhlı bir askeri birlik de konuşlandıracaklarını söyledi.

General Hodges, NATO’nun savunma pozisyonunu güven ortamından caydırıcılığa geçirdiğini de belirtti.

Rusya’nın Suriye’ye askeri müdahalesini de eleştiren Hodges, Moskova’nın Suriye’yi atış tatbikatı için fırsat olarak gördüğünü söyledi: “Süper güç muamelesi görmek isteyen bir ülkenin davranış biçimi bu olmamalı.”

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