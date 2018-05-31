Seçim bürosu değil ibadet yeri: AKP camide iftar düzenledi

Konya’nın Akşehir ilçesinde seçim çalışmaları yürüten AKP bölge teşkilatları bir camide iftar düzenledi.
İftara AKP Konya İl Başkanı Orhan Erdem de katıldı.
İftar yemeği AKP Akşehir Gençlik Kolları’nın Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada camideki iftarın il başkanlığı tarafından parti üyelerine yönelik düzenlendiği açıkça ifade edildi.
İl Başkanlığımızca düzenlenen Bölge İftarları kapsamında bugün 3.Bölge ilçelerimizle birlikte iftarımızı Ak Gençlik Akşehirin ev sahipliğinde Mv. Adayımız @oerdem42, İl Başk. @ahmetmuratkoru, İl YK Üyelerimiz, Tuzlukçu, Yunak ve Çeltik İlçe Başk. ve YK Üyeleriyle birlikte yaptık. pic.twitter.com/bii2nw2RjT
— AK GENÇLİK AKŞEHİR (@akgenclikaksehr) 28 Mayıs 2018