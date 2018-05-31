Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim bürosu değil ibadet yeri: AKP camide iftar düzenledi

 

Konya’nın Akşehir ilçesinde seçim çalışmaları yürüten AKP bölge teşkilatları bir camide iftar düzenledi.

Fotoğraflar: AKP/Akşehir

İftara AKP Konya İl Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

Reklam

İftar yemeği AKP Akşehir Gençlik Kolları’nın Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada camideki iftarın il başkanlığı tarafından parti üyelerine yönelik düzenlendiği açıkça ifade edildi.


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...