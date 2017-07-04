Sansür rekoru: sendika.org 49’uncu kez ‘karartıldı’

Bugüne kadar 48 kez ‘karartılan’ haber sitesi sendika.org’a erişim bir kez daha engellendi.

Sendika.org’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla sitenin tekrar erişime engellendiği duyuruldu.

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Böylece 49’uncu kez ‘karartılan’ sitenin sendika50.org adresinden yayına devam edeceği belirtildi.