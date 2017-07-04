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Sansür rekoru: sendika.org 49’uncu kez ‘karartıldı’

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Bugüne kadar 48 kez ‘karartılan’ haber sitesi sendika.org’a erişim bir kez daha engellendi.

Sendika.org’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla sitenin tekrar erişime engellendiği duyuruldu.

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Böylece 49’uncu kez ‘karartılan’ sitenin sendika50.org adresinden yayına devam edeceği belirtildi.

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