Sağlıklı olayım diye meyve suyu enjekte etti, az kalsın canından oluyordu

Çin’in Hunan eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki bir kadın, sağlıklı yaşam adına 20’yi aşkın meyvenin suyunu karıştırdı ve bu karışımı damarından enjekte etti. Doktorlar hastanelik olan kadını güçlükle kurtardı.

Fotoğraf: netmums.com

BBC’deki habere göre Hunan eyaletinin başkenti Çangşa’yla aynı adı taşıyan üniversite hastanesi doktorlarının “Ölebilirdi” dediği kadının iğneyi yaptıktan kısa süre sonra ateşi çıktı ve kaşınmaya başladı. Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer ve kalbinde hasar oluşan kadını kurtarmak için çok çabaladıklarını belirten doktorlar hastanın beş gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını açıkladı.

Reklam

Kadının başına gelenler Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı yaşananların sağlık konusundaki temel bilgi eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekerek yetkililere bu eksikliğin eğitim yoluyla giderilmesi yönünde çağrı yaptı.