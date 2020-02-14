Rusya’da ‘corona’ karantinasından kaçan kadın kendini evine kilitledi

Rusya’da Covid-19 adındaki corona virüsü karantinasına alınan ancak daha sonra hastaneden kaçan 32 yaşındaki Alla İlyina’nın, kendisini St. Petersburg’daki evine kilitleyerek polis memurlarına kapıyı açmayı reddettiği belirtildi.

Fotoğraf: Instagram

Resmi rakamlara göre Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 1369 kişi yaşamını yitirdi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre geçen ay Çin seyahatinden geri dönen İlyina, 6 Şubat’ta yapılan test sonuçları negatif çıksa da virüsün kuluçka süresi olan iki hafta boyunca karantinada tutulmak istendi.

Ancak Botkin’de bulunan hastanedeki koşullara daha fazla dayanmak istemeyen kadın, elektronik kilidi kırarak hastaneden kaçtı. Instagram hesabından hastaneden nasıl kaçtığını gösteren bir plan da çizdi.

İlyina, bir hafta boyunca yetkililerin harekete geçmediğini de sözlerine ekledi.

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Yetkililerin elinde kadının en geç 19 Şubat’a kadar hastaneye geri götürülmesi yönünde mahkeme kararı olduğu belirtiliyor.