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Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ yoğun bir katılımla sürüyor.

Fotoğraflar: Reuters

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanıp ‘casusluk’ gerekçesiyle 25 yıla mahkum edilmesi yürüyüşün fitilini ateşlemişti.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili. HDP’nin ise eş genel başkanları dahil 11 milletvekili cezaevinde.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Güvenpark’tan partililer ve halkın desteğiyle elinde ‘adalet’ yazılı bir dövizle yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu birkaç saatlik yürüyüşün ardından ilk molasını verdi.

Reuters, ‘Adalet Yürüyüşü’nü görüntüledi. Yoğun bir kalabalığın göze çarptığı kareler şöyle:

Fotoğraf: Reuters

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