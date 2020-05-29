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Yaramazlara biraz batar!

Renault, kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Fransız otomotiv şirketi Renault, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle dünya çapında kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Renault Fabrikası (Fotoğraf: DHA)

Otomotiv şirketininin basın açıklamasında salgın nedeniyle sabit giderleri üç yıl içinde toplamda 2 milyar avro azaltmayı hedefleyen bir plan hazırlandığı belirtildi.

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Bu doğrultuda üç yıl içinde 4 bin 600’ü Fransa’da, geri kalanı dünya genelinde olmak üzere 15 bin kişinin işine son verilecek.

‘Yardım almazsa batabilir’

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, geçen hafta Renault’nun kısa zaman içinde yardım alamazsa batabileceği uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar avro destek sağlanacağını duyurmuştu.

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