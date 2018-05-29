Rapçi Ezhel’den mektup var: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan, Ezhel adıyla müzik yapan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu bir mektup kaleme aldı. İpekçioğlu mektubunda “Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap” diye yazdı.

‘Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırma’ suçlamasıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine konan İpekçioğlu’nun mektubu, kişisel Twitter hesabından yayınlandı.

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Mektubunda ailesine, dostlarına ve sevenlerine seslenen İpekçioğlu, sağlığının iyi olduğunu, cezaevinde de kendisini dinleyenlerden destek gördüğünü söyledi. Mektubunda, çok ilginç bir koğuşta olduğunu anlatan İpekçioğlu, şunları yazdı: “İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor.”

Kendisini Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayet ederek tutuklanmasına neden olan ‘ihbarcı’ya da seslenen İpekçioğlu, “Ben size ne yaptım? Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

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Müzisyen mektubunu şu sözlerle sonlandırdı: “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap!”