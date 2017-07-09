‘Penguen ruhu’: Haber kanalları ‘Adalet Mitingi’ için ‘akışı bozmadı’

CHP’nin 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından yüz binlerin katılımıyla bugün Maltepe’de düzenlediği ‘Adalet Mitingi’ için yayın akışını bozmayan haber kanallarının bu tavrı ‘Gezi’yi hatırlattı.

Ana akım haber kanalları, Gezi eylemlerinin Türkiye çapına yayıldığı 31 Mayıs-1 Haziran gecesinde, CNN Türk’ün penguen belgeseli yayınlaması nedeniyle ‘penguenler‘ diye adlandırılmıştı.

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Kılıçdaroğlu sahneye çıkana dek akış bozulmadı

‘Adalet Mitingi’ öncesinde gün boyu yaşananları saat başı haber bültenlerinde duyurmayı tercih eden haber kanalları, ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktıktan sonra Maltepe’den kesintisiz yayına geçti.

Bu da TRT’nin ‘penguen’i

‘Kamu yayıncılığı’ yapmakla yükümlü TRT’nin haber kanalı TRT Haber ise internet sitesinde 17.30’a dek yürüyüşe yer vermedi, kanalda 2015 tarihli bir belgeselin tekrarı yayınlandı.

Bu da TRT’nin ‘penguen belgeseli’@trthaber canlı yayınında 2015 tarihli belgeselin *tekrarı* var.https://t.co/FHa2X9JGCd pic.twitter.com/DJUoEecCFY — efe kerem sozeri (@efekerem) 9 Temmuz 2017

TRT Haber şimdi 4. sırada #AdaletMitingi‘ni veriyor, ama adı “CHP’nin İstanbul Yürüyüşü”

🙂https://t.co/FHa2X9JGCd pic.twitter.com/JKBseqQFn2 — efe kerem sozeri (@efekerem) 9 Temmuz 2017

AA ‘görmedi’

Devletin yarı resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın resmi Twitter hesabından gün boyunca yürüyüş ve mitingle ilgili herhangi bir paylaşım yapılmadı. ‘Adalet Mitingi’, AA’nın internet sitesinin ana sayfasında da kendine yer bulamadı.

A Haber Yenikapı’da!

Turkuvaz Medya’nın haber kanalı A Haber ise Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’ yerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen mitingin tekrarını yayınlamayı tercih etti.