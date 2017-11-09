Özgür Mumcu: ‘Oğlu ihaleyi saklamadıysa’ başbakan kamuoyunu yanılttı

Şayet oğlu ihale aldığını babasından saklamadıysa Twitter’da takip ettiği dört kişiden biri Malta başkanı olan Binali Yıldırım’ın kamuoyunu yanılttığını söyleyebiliriz.

Söyleyebilir miyiz acaba? Daha evvel Evrensel gazetesinin yurtdışında çıkan bir araştırmaya dayanarak yaptığı Malta’da Sayın Erdoğan’ın ailesi ve Azeri işadamı Mübariz Mansimov arasındaki petrol tankeri ortaklığı haberine erişimi engelleme kararı verilmişti.

O sebeple bütün eleştirilerden vazgeçelim ve bütün bu olanları asırlardır denizciliğe ilgisizlikle itham edilen Türkiye’nin denizciliğe ve gemiciliğe geri dönüşü olarak kutlayalım. Gemilerle, tankerlerle Osmanlı’nın fethedemediği Malta’yı fethediyoruz. Akdeniz yeniden Türk gölü oluyor. Şenlik vaktidir.

Özgür Mumcu’nun yazısı