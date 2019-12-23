Oyuncak ‘hırsızı’ terapi köpeği Ben Franklin!

ABD’nin Franklin kentindeki polis merkezi, Noel’de çocuklara oyuncak dağıtan bir derneğe bağışlamak için topladığı oyuncakların kaybolduğunu fark edince ‘hırsız’ın peşine düştü. Merkezin kapıları kilitlendi; kameralar incelendi ve ‘oyuncakları çalan’ın ofisten biri, terapi köpeği Ben Franklin olduğu ortaya çıktı!

Fotoğraf: Franklin Polisi

Polis memurları izini sürdü ve Ben Franklin pusetteki bir oyuncak bebeği taşırken ‘suçüstü’ yakalandı. Sevimli köpek oyuncağı bir masanın altına sakladı. O masanın altına bakan polisler diğer oyuncakları da buldu.

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Polis şefi yardımcısı James Mill, “Belli ki Ben Franklin oyuncakları görünce kendisinin sanmış. Onun, teslim edene kadar oyuncakları sakladığımız odaya girmesini yasakladık” dedi.

Ben Franklin’in kriz anlarında okullara, yaşlılara giderek onların kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını ve çok sevilen bir köpek olduğunu anlatan Mill, onun için de birkaç oyuncak ayıracaklarını söyledi.

Ben Franklin’in görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.