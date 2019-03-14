Oray Eğin: Başından beri Mansur Yavaş’ın kazanabileceğine şüpheyle yaklaşıyorum

Bugüne kadar Türkiye’deki seçmen davranışlarıyla ilgili yaygın ezber mağdura sempati duyulduğuydu. Darbe dönemlerinde zindana atılan siyasetçilere halkın yeniden görev vermesinden, hapishaneye girdiğinde siyasi hayatına bitti gözüyle bakılan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihin akışını değiştirmesine kadar seçmen hep mağdurları destekledi.

Hal böyleyken Mansur Yavaş’a yönelik iddiaların seçim yaklaşırken gündeme gelmesinin kimin işine yarayacağını yorumlayamıyorum.Bildiğim, seçmenin küçük çaplı yolsuzluk iddialarıyla pek ilgilenmediği. Hatta büyük çaplı yolsuzluklarla bile ilgilenmiyor olmalı ki zamanında Cem Uzan yüzde 7 oy aldı. Ben başından beri Mansur Yavaş’ın Ankara’yı kazanabileceğine şüpheyle yaklaşıyorum. Anketlere zaten güvenmiyorum. Muhalifler arasında yaratılan hava fazlasıyla Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini anlatıyor.

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Oray Eğin’in yazısı