‘OHAL mağdurları’nın durumunu inceleyecek komisyon bu hafta kurulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL nedeniyle mağdur olduğunu söyleyenlerin başvurularını inceleyecek komisyonun bu hafta kurulabileceğini açıkladı.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Bozdağ, 23 Ocak’taki KHK’yla OHAL işlemlerini incelemek için komisyon kurulmasına dair düzenleme yapıldığını söyledi.

Komisyonun yedi kişiden oluşacağını, kurumların da komisyonun istediği tüm belgeleri vermekle hükümlü olacağını ifade eden Bozdağ, “Görev yapanlara teminatlar verdik, kararla­rının icrai yaptırımı olacak. Burada en önemli şey yargı yolunun açılmış olmasıdır. Bu komisyonla, bireysel başvuru ve AİHM’e kadar gidecek süreç başlatılmış oldu. İşleyişi şeffaf olacak” dedi.

Bozdağ, KHK sonrası bir ay içinde kurulması istenen komisyonun referandum nedeniyle gecikmiş olabileceğini belirterek Başbakan Binali Yıldırım’ın talimat verdiğini, komisyonun bu hafta içinde kurulabileceğini kaydetti.

‘Venedik Komisyonu’nun raporu adil değil’

Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin hazırladığı raporuna değinen Bozdağ, konseyin komisyona geçen aralık ayında görev verdiğini ancak raporun yeni açıklandığını vurguladı.

Raporun ‘Türkiye’de muha­lefet yapan bir partinin diliyle’ yazıldığını savunan Bozdağ, “Bir anlığına raporun objektif olduğunu kabul etsek bile Türkiye’nin şu aşamada bunu dikkate alma imkânı kalmadı. Ayrıca bu objektif, adil bir rapor değil, tamamen siyasi bir rapor. Adeta CHP ve HDP görüşlerine Vene­dik Komisyonu elbisesi giydirilmiş. Hazırlayan raportörler, Venedik Komisyonu’nun sayın üyelerini yanıltmışlar. Üyelere, bu rapora dair tek tek mektup göndereceğim” diye konuştu.

Mektupta anayasa değişiklik maddelerinin, CHP ve HDP’nin görüşlerinin ve raporun bulunacağını aktaran Bozdağ, komisyonun ‘Hayır’dan yana olduğunu öne sürdü.

‘Basın hürriyetine değer veriyoruz’

Türkiye’de hükümet aleyhine konuştuğu için tutuklanan bir kişinin dahi olmadığını, terör örgütüne üyelik soruşturması olduğunu aktaran Bozdağ, şunları söyledi: “AK Parti hükümeti basın hürriyetine çok değer veriyor. Eleştiri maksadıyla düşünce ifade etmenin suç olamayaca­ğına dair düzenleme yaptık. Toplatılma kararı verilmiş bir sürü kitap ve derginin yasağını kaldır­dık. İfade hürriyeti olsun, insanlar rahat konuş­sun ve eleştirilerini rahat yapsın diye pek çok adım attık. Ama bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı’mı­zın, Başbakan’ımızın ve AK Parti’nin aleyhine manşet atan, ağır hakaretler yapan gazete sayısı oldukça fazla.”

“Gazeteciler Türkiye’de mi daha çok eleştiri yapıyor yoksa Almanya ya da Fran­sa’da mı?” diye soran Bozdağ, ülkede basının her şeyi özgürce yerine getirdiğini, ifade özgürlüğünün önünde hiçbir şey olmadığını söyledi.

Şahin Alpay’ın durumu

Bozdağ, AİHM’in gazeteci Şahin Alpay’ın başvurusuna öncelik verme kararıyla ilgili şunları söyledi: “AİHM saygın bir mahkeme. Bugüne kadar bu saygınlığına gölge düşmemiştir. Ama son zamanlarda Türkiye’deki bazı politik tartışma­larla ilgili kendi koyduğu kuralların dışına çık­mak suretiyle, dosyaları öne çeken bir tutum benimsedi. Bu konuda geçenlerde kendilerine bir mektup yazdık. İsmini söylediğiniz kişiyle bağlantılı olmaksızın söylüyorum, öne çekme kriterleri belli. Yaşam hakkı veya sınır dışı durumu varsa öne çekebilir. Ama bunun dışında bir karar verirlerse bu AİHM’nin tutu­munu tartışmalı hale getirir. AİHM’nin, saygınlı­ğını bozacak bir adım atmayacağını umuyorum.”

AİHM’in Anayasa Mahkemesi’ni beklemeden karar alacağını sanmadığını söyleyen Bozdağ, AİHM’in ‘FETÖ’nün etkisinde kaldığını anlattı.