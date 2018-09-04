Öğretmen dokuz öğrencisine istismardan tutuklandı: Okul yönetimi olayı örtmekle suçlanıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, dokuz öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen Ali Arslan Aygün tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, olay 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu’nda meydana geldi.

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İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni Ali Arslan Aygün, aynı yıl emekli oldu. Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen Aygün hakkında, görev yaptığı yıl dokuz öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen Aygün Eskişehir’de gözaltına alınıp tutuklandı. Ali Arslan Aygün ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül’de Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

‘Sahte raporla emekli edildi’

Diken’e konuyla ilgili bilgi veren okuldan bir kaynak yönetim tarafından olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

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Aygün’ün bir öğretmen tarafından suç üstü yakalandığını iddia eden kaynak şöyle konuştu: “Olayı öğrenen okul müdürü istismarcı öğretmeni sorguladığında ‘Şeytana uydum’ diye itirafta bulunuyor. Ama okul müdürü ve bazı öğretmenler toplantı yapıp istismarcıyı savcılığa bildirmek yerine sahte raporla sene ortasında emekli etmeye karar veriyorlar.”

Olayın başka bir öğretmen tesadüf eseri konuyu öğrenip savcılığa bildirene kadar iki buçuk yıl üstü kapalı kaldığını dile getiren aynı kaynak, adli yargılamanın başlamış olmasına karşın Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bugüne kadar herhangi bir soruşturma yapmadığını öne sürdü.