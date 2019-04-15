ODTÜ’de rektörlük şenliğin yapılacağını duyurdu: UGT’ye göre uzlaşma yok

ODTÜ Rektörlüğü, maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılacağını duyurdu. ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu ise ‘Devrim Stadyumu’ taleplerinin kabul edilmediğini duyurdu.

Fotoğraf: Kaos GL

Her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ODTÜ Bahar Şenliği’nin bu yıl yapılmayacağı rektörlük tarafından “Yetersiz imkanlar nedeniyle” denerek açıklanmıştı. Birçok şarkıcının şenlikte ücretsiz sahne alacağını açıklamasının ardından tartışma kamuoyuna malolmuştu.

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Rektörlük yeni kararını öğrencilere gönderilen bir maille duyurdu.

Mail şöyle:

“Değerli Mensuplarımız,

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12 Nisan 2019 tarihinde 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği hakkında size gönderdiğimiz bilgilendirme mesajında yer aldığı gibi, Şenlik üniversitemiz tarafından iptal edilmemiş olup, Şenliğin geleneksel (öğrenciler tarafından, öğrenciler için yapılan) teması ile yapılması önerilmiştir.

Üniversitemiz tarafından önerilen Şenlik teması; ODTÜ öğrencilerinin potansiyelini ve üniversitemizin uluslararası boyutunu öne çıkaran, ticari amaç gütmeyen, öğrenci topluluklarının katkıları ile gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır. Üniversitemizin yaptığı bu öneri, ilgili topluluğun değerlendirmesi durumunda desteklenecek ve ivedilikle ilgili makamlara resmi izin başvurusu yapılacaktır.

ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin gerçekleşmesi durumunda pek çok değerli sanatçı ve kişi gönüllü destek ve katılımını beyan etmiştir. Bundan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtir, teşekkür ederiz.

Üniversitemizin Uluslararası Gençlik Topluluğu’na önerdiği 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin formatında;

– Kültür ve Kongre Merkezi Salonlarının tümünün mesai saatleri içinde topluluk etkinlikleri (tiyatro, söyleşi, müzik dinletisi, dans gösterisi, vb.) için kullanımı,

– Dereboyunda Müzik Toplulukları (MT) Sahnesi,

– Kültür ve Kongre Merkezi önünde Jazz Sahnesi,

– Kültür ve Kongre Merkezi otopark alanının saat 22.00’ye dek öğrenci toplulukları tarafından açılacak stantlar, Radyo Topluluğu etkinliği ve konserler için kullanımı, Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Elçilik katkıları ile gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci stantlarının kurulması ve ticari gıda stantları yerine kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantları yer almaktadır.

ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin 24, 25, 26 Nisan 2019 tarihlerinde, yukarıda önerilen çerçevede ve mekanlarda, sosyal medyadan desteklerini belirten değerli sanatçılarımızın da katkıları ile zenginleştirilerek gerçekleşmesini yürekten temenni ederiz.”

UGT’den açıklama

Rektörlüğün açıklamasının ardından ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun (UGT) Twitter hesabından şu paylaşımlar yapıldı:

Arkadaşlar rektörlükten gelen maili biz de sizinle birlikte okuduk. Ortada rektörlük tarafından geri adım atma gibi bir durum yok. 9 Nisan’da bize sunulan ve bizim reddettiğimiz formata ek bir tek Caz ve MT Sahnesi mevcut.

En başından beri istediğimiz Devrim Stadyumu hala şenlikte etkinlik kullanımına kapalı. Bizim ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez.

Biz, bize destek veren tüm dostlarımızı KKM otoparkında değil Devrim Stadyumunda ağırlamak istiyoruz. Yarınki çağrımızı yineliyoruz. 13.30’da Rektörlüğün önünde buluşuyoruz!