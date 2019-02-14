Netflix’ten yeni antoloji dizisi: ‘Love, Death & Robots’

MÜJDE YAZICI ERGİN

‘Seven’, ‘Fight Club’, ‘The Game’ gibi dahiyane filmlerin yönetmeni David Fincher ve Amerikalı animatör, yönetmen, görsel efekt sanatçısı Tim Miller “Bir araya gelirse ne olur?” diye merak ederseniz, Netflix’in yeni antoloji dizisi ‘Love, Death & Robots’ tam size göre.

Tim Miller’ın rüya projesi

‘Love, Death & Robots’ animasyon dizisi; bilim kurgu, fantastik film, korku ve komedi türlerini kapsayan kısa öykülerden oluşuyor. Dizi hem Fincher’ın hem de Miller’ın kendilerine has hikaye anlatıcılığından ilham alıyor. Eklektik ve provokatif yaklaşımlarıyla bilinen yönetmenler, Netflix’te yayınlanacak yeni dizide de oldukça cesur bir anlatıma sahipler. ‘Deadpool’, ‘Terminator 6’ gibi işlere imza atan Tim Miller yeni dizisiyle ilgili şunları söylüyor: “‘Love, Death & Robots’ benim için rüya bir proje. Animasyon tutkumla inanılmaz hikayeleri buluşturuyor. Fantastik gece yarısı filmleri, çizgi romanlar, kitaplar ve dergiler bana onlarca yıldır ilham verseler de vakti zamanında parçası olduğum marjinal ‘geek’ ve ‘nerd’ kültürüne hapsedilmişlerdi. Yetişkinlere yönelik animasyonların nihayet günümüz kültüründe daha geniş yer bulmasından dolayı son derece mutluyum.”

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Tüm dünyaya yayılan bir işbirliği

Dizinin prodüksiyon sürecinde dünyanın dört bir yanından yetenekli sanatçılar, oyuncular ve inovatif animasyon stüdyoları bir araya gelmiş.

Aksiyon ve kara mizah dolu ‘Love, Death & Robots’, toplam 18 hikayeden oluşuyor. Dizideki her bölüm beş ila 15 dakika arası sürüyor. 190’dan fazla ülkede 130 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği Netflix’te yayınlanacak ‘Love, Death & Robots’un fragmanını dünya ile aynı anda izlemek için tıklayın.