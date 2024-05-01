Nurcan Gökdemir: Tarikat ve cemaatlere aktarılan milyarlar da israfın bir başka türü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının ve iktidarın önde gelen isimlerinin yakınlarının başında bulunduğu bu oluşumların bütçeden aktarılan kaynakları ve iktidarın rahat örgütlenip büyümeleri için açtığı alanı kullanarak birer küçük devlet modeline dönüştüğü biliniyor.

Bütçede “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” ana başlığı altında “Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb.” olarak isimlendirilen bu kuruluşlar kim, kime ne kadar kamu kaynağı aktarılıyor, bunlar arasındaki hangileri hak etmeden bu kaynaklara ulaşıyor, bu hiçbir zaman açıklanmıyor. Büyük bir sır perdesinin arkasında olan bu kuruluşlar hangi etkinlikleri, projeleri için bu tutarları almaya hak kazanıyor, bunlar da bilinmiyor? Zaman zaman AKP’li belediyelerin faaliyet raporlarından yerel yönetim bütçelerinden bu fonlamaların bilgi kırıntılarına ulaşılabiliyor ama asıl genel bütçeden aktarılan kaynağa ilişkin karartmayı ortadan kaldıracak yeterlilikte bir bilgiye hiçbir zaman ulaşmak mümkün olmuyor. Sorulan tüm sorular yanıtsız kalıyor. Bu oluşumların ekonomik güçlerini gösteren faaliyetleri, sahip oldukları mal varlıkları -TÜRGEV’in ABD’deki gökdeleni gibi- parça parça da olsa fikir veriyor. “Bu kuruluşlar kim, bütçeden ne kadar ödenek alıyorlar ve bunları hangi hizmetleri karşılığında alıyorlar?” bu soru bir kenarda dursun. Aktarılan kaynakların enflasyonu yaya bırakacak bir hızla nasıl büyüdüğüne bakalım.

2024’ün ilk üç ayı sonunda bu kalemden aktarılan tutar tarihi bir rekor kırdı. Ocak ayında 1.1 milyar lira, şubat ve mart ayında 130 milyon lira aktarılarak geçen yılki rakamın katlanacağı şimdiden görüldü. Üç ayda 1.3 milyar liraya ulaşan bu kaynak aktarımının yerel seçim öncesine denk gelmesinin bir rastlantı olduğunu düşünmek fazla iyimserlik olur.

İktidar mensupları ve yandaşları kamu kaynakları ile hayalini kurdukları ihtişama, zenginliğe kavuştular. Halkın daha da yoksullaşması pahasına yapılan bu harcamalar sadece lüks arayışlarını karşılamıyor aynı zamanda oy, güç devşirerek iktidarlarını da tahkim ediyorlar. Bunu da “Arka bahçe” denilen bu gruplara aktarılan kaynaklarla yapıyorlar…

Nurcan Gökdemir’in yazısı