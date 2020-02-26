Las Tesis dansı gerekçe gösterilip yedi öğrencinin KYK bursu kesildi

CANAN COŞKUN

Ankara Üniversitesi’nde okuyan yedi öğrencinin, kadın cinayetlerine karşı Şili’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Las Tesis eylemine katılması gerekçe gösterilerek bursu kesildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Leyla Mavili de kaldığı yurttan çıkarıldı.

Ankara’daki Las Tesis eylemindeki gözaltı. Fotoğraf: sendika.org

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 25 Aralık 2019’da kadınlar Las Tesis dansı için toplanmıştı. Polis dansı engelleyince beşi kadın sekiz öğrenci gözaltına alınmıştı. Eylemden bir gün önce Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri dansla ilgili yaptığı açıklamada, “Las Tesis dansı adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu dansın derdi Türk kadınının sorununu çözmek değildir. Emperyalizmle mücadele eden devleti, polisi, yargıyı tecavüzcü ve katil ilan etmek; yüzlerce kadınımızı sokak ortasında öldüren PKK ve FETÖ ile dans etmektir” demişti.

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Ankara Üniversitesi, emniyetin ihbarıyla öğrenciler hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin tebligat yarıyıl tatilinde öğrencilerin evlerine ulaştı. Yurttan atılan ve kredisi kesilen Leyla Mavili, bugün disiplin komisyonuna savunma verdi. Komisyonda Mavili’ye Las Tesis eylemine katılıp katılmadığı soruldu.

İş arıyorlar

Yurttan atılan ve bursu kesilen Leyla Mavili, arkadaşlarının yanına yerleştiğini belirterek, “Bir süre daha arkadaşlarımın yanında kalacağım. Kredimiz kesildiği için burs arıyoruz. Ekonomik zorluktan dolayı ailelerimizden de yardım isteyemiyoruz. Bu yüzden iş arıyoruz” dedi.