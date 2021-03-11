Kurgu çıkan ‘mendil satan çocuk’ videosuna hapis istemi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde dokuz yaşındaki çocukla YouTube kanalı için mizansen video çeken Fariz Bakhshaliyev’e bir buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fariz Bakhshaliyev, 6 Ocak’ta 523 bin abonesi bulunan YouTube kanalında ‘Mendilci çocuğun bir günlüğüne hayatını değiştirmek’ başlıklı bir video yayınlamıştı.

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Videoda, mendil satan bir çocuğun cebindeki parayı Youtuber’a vermesi, bir hafta sonra da çocuğun oyun parkına götürülmesi yer almıştı. Ancak çocuğun aslında mendil satmadığı, ailesinin de bir restoranı olduğu ortaya çıkınca Bakhshaliyev’e soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Bakhshaliyev’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan dokuz aydan bir buçuk yıla kadar hapsi istendi.

‘Bir kesimi aşağıladı’

İddianamede, şüphelinin toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle, toplumsal infial oluşturmak kastıyla hareket etmek suretiyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin çektiği videonun altına “İşte ekmek almak için su almak için falan” şeklinde aşağılayıcı ifadeler bulunduğu kaydedildi.

‘Farkındalık için çektim’

Bakhshaliyev, ifadesinde, sokakta mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklarla ilgili birçok kez video çektiğini, bu şekilde yaşayan çocuklar için sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiğini, suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.

‘Psikolojisi bozuldu’

Çocuğun annesi Semra K., oğlunun bu şekilde ‘mağdur çocuk’ kimliği altında kullanılacağını bilmediğini belirterek oğlunun sosyal medyada yayınlanan videolara düşkün olması ve kendisinin de oğlunun oyuncu olmak istediğini bilmesi nedeniyle iyi niyetli bir şekilde izin verdiğini dile getirdi.

Anne, daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını ifade etti.