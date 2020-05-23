Kulis: MHP, ‘vekil transferi’ni önlemek için iki alternatif sundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, siyasi partiler kanununun değiştirilmesini ve vekil transferinin yeniden düzenlenmesini istemesinin ardından, AKP ve MHP yetkilileri arasında ilk temas gerçekleşti.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylemesinin ardından siyasi partiler kanununun değiştirilerek ‘vekil transferi’nin engellenmesini istemişti. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok” demişti.

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AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise şunları söylemişti: “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.”

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, ilk olarak vekil transferlerini frenleyecek mekanizma kurulacak. MHP, bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı.

‘Milletvekili transferlerini’ engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı. Bunlardan ilki, istifa eden milletvekilinin bir yıl süreyle bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması.

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Nisan 2018’de erken seçim kararı alan AKP’nin, o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.